Reanimatiecursus mogelijk gemaakt door Buurtvereniging De Vort uit Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Afgelopen zomer kwam binnen de appgroep van buurtvereniging De Vort in Hoogblokland de vraag waar in de buurt een AED hangt. Daardoor ontstond het idee een reanimatiecursus te organiseren.

Afgelopen donderdag waren de eerste zes cursisten welkom bij familie Van der Wel. De volgende avond op 23 november is bij de familie Van der Weijden. Die zit ook al vol. Familie Venekamp-Schilt heeft een AED aangeschaft die buiten aan het huis hangt. “Door samen de handen in elkaar te slaan maken we onze buurt hartveilig”, meldt buurtvereniging De Vort.