Gemeente Molenlanden organiseert ondernemersontbijt

39 minuten geleden

Algemeen 109 keer gelezen

MOLENLANDEN • Om ondernemers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun grote bijdrage aan onze samenleving, organiseert gemeente Molenlanden een ondernemersontbijt op vrijdag 18 november, de Dag van de Ondernemer.

De bijeenkomst is van 07:30 tot 11:00 uur in de Til te Giessenburg. Aanmelden kan via: www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt.

Johan Quik, wethouder economie: “Het is voor mij een hernieuwde kennismaking, ditmaal als portefeuillehouder economie. Ik vind het heel fijn om tijdens dit ontbijt weer ondernemers te kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Die onderlinge verbinding kan ondernemers verder helpen, maar helpt ons ook als gemeente. We hebben elkaar namelijk hard nodig bij de vele uitdagingen die er liggen.”

Programma

Er is een afwisselend programma samengesteld. Tijdens de plenaire sessie vertellen Emmy Dingemans (100% Leuk) en Jessy van der Vlist (Sticky Chapters) over de ontwikkeling van hun bedrijf en ondernemerschap. Deze twee lokale ondernemers gaan ook in gesprek met elkaar en met de aanwezigen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met groei van je bedrijf in deze krappe arbeidsmarkt? Welke keuzes maak je? Kies je voor groei in de breedte of in de diepte? En hoe zorg je ervoor dat je wendbaar bent en meebeweegt, ook in deze onzekere tijd?

Aanmelden

Aanmelden kan tot 15 november 2022 via www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt. Na aanmelding ontvangen deelnemers een e-mail met meer informatie. Op de website staat ook het complete programma.