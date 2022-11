Beslissing over randweg Groot-Ammers valt in zomer van 2023

GROOT-AMMERS • De gemeenteraad van Molenlanden zal naar verwachting rond de zomer van 2023 een beslissing nemen over de aanpak van de verkeersproblemen in Groot-Ammers.

Er wordt nu nog onderzoek gedaan naar in totaal zeven varianten voor een randweg om het dorp, waarvan enkele nieuw zijn toegevoegd sinds de laatste keer dat erover gesproken is door de gemeente Molenlanden.

Beoordeling

De nieuwe en de al onderzochte varianten worden de komende maanden beoordeeld op technische haalbaarheid, wet- en regelgeving, de effecten op het bedrijfsleven, financiële haalbaarheid en uiteraard de verkeersveiligheid. Ook plannen voor de toekomst, zoals woningbouw nabij sporthal De Reiger, worden meegenomen.

Naast dit onderzoek wordt er ook overlegd met de provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland. Daarin verkent Molenlanden de mogelijkheden en de bereidheid bij deze overheden om mee te werken of bij te dragen aan de investering of het onderhoud van de aan te leggen randweg.

“Het proces dat wij tot de zomer van 2023 doorlopen moet voldoende inzicht geven om een keuze te kunnen maken voor een aanpak van de verkeersproblematiek van de Voorstraat Groot-Ammers”, stelt het gemeentebestuur van Molenlanden in een raadsinformatiebrief over dit onderwerp.

Verdeeld

De inwoners van het dorp zijn verdeeld over welke variant de beste oplossing biedt voor de verkeersproblemen op de dijk. Er werden borden geplaatst met slogans, vlaggen opgehangen en posters achter ramen geplakt. De kampen lijken met name verdeeld in ‘noord’ en ‘zuid’, oftewel: de ontsluitingsweg ten noorden van het dorp (door de uiterwaarde) of ten zuiden van het dorp (door de polder). Maar er is ook nog een andere optie in de vorm van een vrachtwagenverbod.

De bekendmaking van de planning om in de zomer tot besluitvorming te komen, zorgde voor vraagtekens bij het CDA. Er zou volgens de laatste berichten onderzoek gedaan worden naar vijf varianten, maar nu worden er zeven genoemd. De partij wil weten waarom er nu weer twee nieuwe varianten toegevoegd zijn en wat de twee nieuwe varianten precies inhouden.