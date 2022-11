Meerderheid raad Molenlanden wil bedrijven helpen bij besparen en opwekken energie

wo 9 nov 2022, 08:43

MOLENLANDEN • Ondernemers in Molenlanden doen vaak nog onvoldoende om energie te besparen, constateert de gemeente Molenlanden. Het college heeft daarom voorgesteld hen daarbij te helpen. De overgrote meerderheid van de raadsleden is voor, maar het CDA aarzelt nog.

Burgemeester en wethouders willen bedrijven begeleiding aanbieden op het gebied van energiebesparing en –opwekking. Het CDA vraagt zich af of dat nodig is, bleek tijdens een extra ingelaste vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering op dinsdag 8 november.

Goedkeuring

Wat alle andere partijen betreft hoeft er tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 november niet meer over te worden gesproken en is het een ‘sympathiek voorstel’ dat hun goedkeuring verdient.

Geen kennis

Wethouder Jan Lock heeft geconstateerd dat veel bedrijven onvoldoende inzicht hebben in de mogelijkheden, leveranciers, kosten en terugverdientijden van energiemaatregelen en vaak ook onvoldoende personeel hebben om deze zaken uit te zoeken. Ook hebben ondernemers vaak niet genoeg kennis van beschikbare subsidies, fiscale regelingen en/of financieringsmogelijkheden. Dan zijn er nog de wettelijk eisen en regelgeving op het gebied van energiebesparing waarin zij zich moeten verdiepen.

Zetje geven

Door 50.000 euro uit te trekken voor begeleiding wil het college de energietransitie bij bedrijven een zetje geven. Dat is per bedrijf 500 euro, met een maximum van 75 bedrijven. Als het aantal aanmelding hoger uitvalt zal het college de raad vragen budget beschikbaar te stellen voor een tweede ronde.

‘Betuttelend’

Het CDA verwacht dat ondernemers zelf in staat zijn om de juiste maatregelen te nemen, bleek uit de woorden van Maarten Klink. Een van zijn argumenten: “Ondernemers moeten wel besparen omdat ze zich anders bij huidige energieprijzen uit de markt prijzen. En komt dit niet betuttelend over bij bedrijven?”

Ook de SGP aarzelde aanvankelijk. Henk van der Wal: “Het is een mooi voorstel. Maar is financiële ondersteuning nodig? Ondernemers willen geld verdienen dus zullen al besparen.”

Geen capaciteit

Jan Lock verzekerde de raad dat er koplopers zijn. “Maar bij minimaal 60 procent van de bedrijven is de kennis die koplopers hebben niet aanwezig, zo blijkt bij bijeenkomsten bij die koplopers. Het gaat om bedrijven die niet de capaciteit hebben om het zelf uit te zoeken. In plaats van al die bedrijven individueel deskundigheid te laten inhuren, bieden wij een pakket aan voor de helft van de prijs. Bedrijven betalen de andere helft.”

Ondernemers verleiden

“Waarom slaat u niet alleen een brug tussen die koplopers en mensen die het nog niet weten?”, vroeg Klink aan wethouder. Lock: “We denken mee en dragen mee. Vaak gaat het om kleine bedrijven die niet de ruimte hebben om het initiatief te nemen. We pushen niet, dit is de pull-methode; we willen ondernemers verleiden om de stap te nemen.”

Paul Wols (PM) uitte de zorg dat het advies in een la verdwijnt omdat ondernemers kennis en capaciteit missen om het uit te voeren. Lock: “Ze verplichten zich wel tot het nemen van maatregelen.”

Niet overtuigd

Ook na de uitleg van de wethouder was het CDA nog niet overtuigd. Klink: “Onze twijfel is niet helemaal weggenomen. In hoeverre bemoei je je hier als overheid mee, moet je alleen informeren of meer doen, welke gradatie is passend?” De SGP was wél overtuigd geraakt. Van der Wal: “De ondernemer verleiden om mee te doen, dat mag wat ons betreft wel wat geld kosten.”

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 november hakt de raad de knoop door.