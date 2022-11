Goed bezochte informatieavond over ondermijning in de vastgoedbranche

36 minuten geleden

Algemeen 95 keer gelezen

MOLENLANDEN • Vorige week organiseerden de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden een bijeenkomst over ondermijning voor vertegenwoordigers van de vastgoedbranche, zoals makelaars en notarissen.

Doel van de bijeenkomst was het weerbaar maken van de branche tegen criminaliteit. Door aandacht te besteden aan het herkennen van signalen en manieren te bespreken om hiermee om te gaan.

Signalen herkennen

De politie vertelde tijdens de informatieavond meer over verschillende vormen van crimineel pandgebruik en het herkennen hiervan. Deelnemers aan de bijeenkomst kregen tips en te horen hoe signalen gemeld kunnen worden.

Zo werden de deelnemers geïnformeerd over de werkwijze van Meld Misdaad Anoniem voor het anoniem melden van misstanden. Malafide praktijken in de vastgoedbranche leiden tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in de directe omgeving en voor de branche zelf. Volgens de drie burgemeesters is het juist daarom zo belangrijk dat de vastgoedsector de oren en ogen openhoudt en verdachte zaken meldt. Alleen met elkaar kunnen we werken aan gemeenten waar het veilig wonen, werken en ondernemen is. De avond werd afgesloten door een ervaringsdeskundige die uit eigen ervaring vertelde over de werkwijze van criminelen.

Achtergronden

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. In gemeenten kunnen panden worden ingezet voor drugs, opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen bewust of onbewust helpen. Op deze manier kan crimineel verdiend geld in de sector terecht komen.

De gemeente Gorinchem, Hardinxveld en Molenlanden kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waarin duidelijk naar voren kwam dat ondermijning een maatschappelijk probleem is. Een probleem waar krachtig tegen moet worden opgetreden.