Gemeente Molenlanden doet mee aan de Week van Respect

41 minuten geleden

Algemeen 108 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden doet deze week mee aan de Week van Respect. Daarin staat centraal dat iedereen er ondanks verschillen mag zijn.

En hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een omgeving waarin je je thuis voelt en geaccepteerd wordt zoals je bent, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur. Tijdens de Week van Respect organiseert MC Forte, als partner van de gemeente, diverse gastlessen en twee voorstellingen voor basisschoolleerlingen in de onder- en bovenbouw.

Sinds november 2021 is gemeente Molenlanden aangesloten bij de Respect Foundation om respectvol samenleven op lokaal niveau te vergroten en structureel in te bedden. In de Week van Respect is er extra aandacht voor begrippen als respect, hulp en begrip. De week is met name gericht op jongeren, respectvol samenleven begint immers bij kinderen en jongeren, de generatie van de toekomst.

In Molenlanden worden deze week gastlessen gegeven door onder andere: een predikant, politieagent, ex-vluchteling, jongerenwerkers en burgemeester Segers en wethouder Quik. Burgemeester Segers: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en geaccepteerd wordt, ongeacht de verschillen. Ik geef graag een gastles over mijn persoonlijke visie op respect. Kinderen zijn leergierig en hoe je elkaar gelijkwaardig behandelt kan je al jong leren. Van rolmodellen en van elkaar. Je leert het door te ervaren hoe je ouders, leraren, vrienden en vriendinnen respect in de praktijk brengen.”

Ook twee theatervoorstellingen voor kinderen staan in het teken van respect. Op drie locaties in de gemeente kunnen zowel onder- als bovenbouwleerlingen de voorstellingen met de basisschool bezoeken. ‘De gewone superheld’ voor de onderbouw en ‘Atalanta powergirl’ voor de bovenbouw.

Meer informatie over de Week van Respect is te vinden op www.weekvanrespect.nl.