Irritatie over schrappen windmolenlocatie door Gorcum

52 minuten geleden

Algemeen 150 keer gelezen

MOLENLANDEN • Raadsleden van de gemeente Molenlanden gaven donderdagavond uiting aan hun ergernis over het besluit van Gorinchem om geen windmolens te plaatsen in de Avelingen.

De raadsleden deden dat tijdens een vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering. De plaatsing van de windturbines aan de rand van Gorinchem maakt deel uit van de regionale energiestrategie (RES). Wethouder Jan Lock zei de irritatie te begrijpen. “Maar gemeenten vormen samen een RES, met een eigen politieke dynamiek. Die vrijheid levert niet altijd op wat de anderen willen.”

Afbreuk

Ferry van der Koelen (PM): “Je verwacht dat je met partners afspraken maakt die bindend zijn. Door Gorcum wordt afbreuk gedaan aan afspraken. Als je windmolens niet gaat plaatsen, wat zijn de alternatieven?”

‘Bod staat’

Lock: “Het is niet waar dat we ons gecommitteerd hebben aan doelen en dat Gorcum daarvan afstand nam. Het bod wat in de RES 1.0 is uitgebracht staat. Dat de Avelingen in de raad van Gorcum geblokkeerd is als zoekgebied doet aan het bod niets af.”

Alternatief

Buddingh wilde toch van de wethouder weten: “Wat vindt u van de betrouwbaarheid van Gorinchem?” Lock: “Door de raad van Gorinchem werd ook gevraagd: hoe gaat u dat alternatief invullen? We gaan samen die uitdaging aan. Door Gorcum is de toezegging gedaan: we gaan het gat dat valt bij windenergie vanuit Gorinchem vullen. Het bod is gehandhaafd op wind en op zon. Het beleid van de provincie is zo dat er geen windmolen in het Groene Hart kan.”

Jan Arie Koorevaar (CDA), die eerder het woord ‘pissig’ in de mond nam, reageerde: “Ik ben niet pissig meer.”

Innovatie

De VVD vroeg zich bij monde van Bert Snoek af of de opgave niet meer geconcentreerd moet worden aan het einde van de periode, zodat gebruik kan worden gemaakt van innovatieve methoden die nu nog in ontwikkeling zijn.

Lock: “Dan moeten volgende generaties het oplossen. We zitten op dit moment niet in lijn met wat we in 2030 willen realiseren. Om het nog verder uit te vlakken, dat zou betekenen dat we in de laatste tien jaar wel heel erg veel moeten doen, dat zou ik niet voor mijn rekening willen nemen. Om een bestuurlijk besluit te nemen en er maar vanuit te gaan dat de innovatie straks zover is dat we de eindspurt van 2050 halen, is een strategie waar deze wethouder geen voorstander van is.”

Netcongestie

De wethouder kondigde een RES 2.0 aan. “Voor de heroriëntatie constateer ik drie dingen. De vraag naar elektriciteit is sinds het vaststellen van de RES met 67 procent gestegen. Het tweede is: in de RES-problematiek zit een grote weeffout. Op het moment dat we genoeg energie opwekken voldoen we aan onze RES. Maar op moment dat we het op de verkeerde plek opwekken en we met onze RES netcongestie (overbelasting van het energienet, red.) veroorzaken, schieten we er geen klap mee op. Je ziet een beweging waarbij gebruik en opwek dichter naar elkaar toegaan, dat moeten we in de heroriëntatie meenemen.”

Buiten het net

De regio hoopt te leren van andere regio’s. “Vanuit netcongestie in Limburg en Brabant wordt gekeken naar wat er verkeerd gaat en wat anders moet. Een van de dingen die daaruit gaat komen: dat je zoveel mogelijk de duurzaam opgewekte energie buiten het net moet houden. Dat gaat bij de herinrichting van het net niet anders worden.”