Discussie over voortbestaan servicepunten Molenlanden

di 8 nov 2022, 10:54

Algemeen 307 keer gelezen

MOLENLANDEN • Tot aan het uitbreken van de coronacrisis konden inwoners van Molenlanden voor onder andere het verlengen van hun rijbewijs terecht bij vijf servicepunten, verspreid over de gemeente. Burgemeester en wethouders willen dat aantal terugbrengen tot één servicepunt.

De vijf servicepunten van Molenlanden waren te vinden in Giessenburg, Nieuw-Lekkerland, Arkel, Bleskensgraaf, Groot-Ammers. Vanwege de coronacrisis zijn de punten in Arkel, Bleskensgraaf en Groot-Ammers al gesloten. Als het aan het college ligt komt er straks alleen in Bleskensgraaf een punt en worden daar de openingstijden verruimd. Een aantal raadsleden is het niet eens met de definitieve sluiting van vier servicepunten.

Langere openingstijden

Berend Buddingh (Doe Mee) wees op het cijfer dat de gemeente van inwoners krijgt: “Op bereikbaarheid scoren we als gemeente maar een 6, terwijl we daar in 2026 een 8 willen hebben. Dat ene servicepunt kan een succes worden, met langere openingstijden, thuisbezorgen van documenten, klantvriendelijkheid en servicegerichtheid, maar als er niet gereageerd wordt op mailtjes, er geen ruimte wordt gemaakt om mee te denken, er niet gecommuniceerd wordt, dan verlies je het als gemeente.”

Zichtbaar in dorpen

Ook het CDA heeft grote moeite met het plan. Jan Arie Koorevaar: “Waarom gaan we inboeten op de zichtbaarheid in de dorpen? In deze tijd moeten we het maximale doen om zichtbaar te zijn. We vragen u ook Arkel en Groot-Ammers open te houden en een faciliteit bij het nieuwe gemeentekantoor in Bleskensgraaf te realiseren.” Harry Stam (CU) vindt het voorstel van het college ‘geen consistent bestuur’. Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden) noemde het ‘heel spannend’ om ‘ouderen met slechte mobiliteit naar Bleskensgraaf te sturen’. “Ik hoop dat de wethouder dit kan uitleggen.”

Rijbewijzen en paspoorten

Wethouder Bram Visser belooft de raad dat de dienstverlening van de gemeente er niet wezenlijk door zal veranderen. “Het gaat alleen maar over de rijbewijzen en de paspoorten, die je beide een keer in de tien jaar moet verlengen. Ten opzichte van de huidige situatie is daarbij gekomen dat gratis bezorging kan gaan plaatsvinden. Als er gevraagd wordt om maatwerk te bieden voor iemand die minder mobiel is, dan kunnen we dat. Ook in een dorpshuis kan een afspraak gemaakt worden, als het om iets anders gaat dan een paspoort of rijbewijs. We kunnen de avondopenstelling nu op veel betere wijze organiseren. Ik denk dat we daarmee tegemoet komen aan wensen van inwoners.”

Op de koffie

Koorevaar was niet overtuigd. “Doe dit niet. We krijgen een 6 voor dienstverlening. Je zult misschien wat moeten bijplussen. Dat doet u met het gratis thuisbezorgen van documenten. Maar wees aanwezig in de dorpen, fysiek ook met dat eigen servicepunt.” Visser: “Wij zijn volgens mij nabij. We zijn dagelijks in contact met inwoners en ondernemers. Dit gaat alleen plaatsvinden voor twee producten.” Volgens de wethouder zijn servicepunten ‘niet per se nodig’ voor contact met de gemeente. “Als iemand vraagt: ‘Kom bij mij op de koffie om iets te bespreken’, dan doe je dat.”

Avondopenstelling

Buddingh vond uiteindelijk dat de wethouder ‘een goede uitleg’ had. Corné Egas (SGP) wil wel een evaluatie na een jaar en merkte op: “Er zijn dorpen waar nog nooit een servicepunt geweest is, waar mensen allang gewend zijn naar een ander dorp te gaan. Ik vind het een rationeel voorstel. Met name de avondopenstelling is een belangrijke wens.”

CDA, PM en CU bleven zich verzetten tegen het voorstel. “Ook mensen zonder auto en vluchtelingen moeten naar een servicepunt kunnen komen”, aldus Koorevaar.

Maatwerk

Egas verdedigde het collegevoorstel: “Sommige van die vijf punten waren bijna nooit open. In verband met de veiligheid moet je bij het verstrekken van reisdocumenten altijd met z’n tweeën zijn. Vanuit de wens naar een zeven of acht te groeien is gezegd: we kiezen voor avondopenstellingen en thuisbezorgen, daarmee verzorg je bereikbaarheid voor heet grootste deel van de gemeente. We moeten maatwerk bieden voor mensen die slecht ter been zijn bijvoorbeeld. Misschien moet er op de dorpshuizen een logo van de gemeente geplakt worden, omdat mensen daar ook kunnen afspreken met de gemeente.”

‘Voorlopig open’

Voor het CDA is het een principekwestie. Koorevaar: “We zijn niet tevreden met een zes. Daarom stel ik voor: hou die punten voorlopig open, kijk over jaar of je op een zeven zit, dan kun je er een besluit over nemen, maar niet nu. We zijn bereid hierover een motie in te dienen.”

Voorzitter Harmen Akkerman constateerde: “We kunnen de discussie opschorten van het plan of het niet uitvoeren ervan voortzetten tijdens de raadsvergadering op donderdag 10 november.”

Begroting

De discussie over de servicepunten maakt deel uit van het debat over de begroting voor 2023. Het college biedt de raad een sluitende begroting aan met een positief resultaat van 559.000 euro.

Tegemoetkoming

Om de stijging van de woonlasten te beperken, stelt het college voor om inwoners in 2023 een tegemoetkoming van 35 euro per huishouden toe te kennen. Doe Mee vindt het jammer dat het geld dan ook terechtkomt bij mensen die het niet nodig hebben en overweegt een motie of amendement in te dienen.