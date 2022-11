Commissaris van de koning Jaap Smit brengt ambtsbezoek aan Molenlanden

ma 7 nov 2022, 19:26

Algemeen 239 keer gelezen

MOLENLANDEN • Commissaris van de koning Jaap Smit bracht maandag het zesjaarlijkse ambtsbezoek aan de gemeente Molenlanden.

Tijdens dit bezoek sprak hij onder andere met het college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters. Daarnaast ging hij in gesprek met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld over uitdagingen en initiatieven in coronatijd en over energieproblematiek en opvang van vluchtelingen.

In dorpshuis ‘t Wingerds Hof te Wijngaarden werd het ambtsbezoek aan het einde van de middag afgesloten. De Zuid-Hollandse commissaris van de koning loofde daarin de gemoedelijkheid van Molenlanden. "Dat mag ouderwets lijken, maar gezien in het licht van wat er in onze samenleving gebeurt, zou het juist de toekomst moeten vormen."

Daarnaast riep hij op om met meer fierheid over Molenlanden te spreken. "De tale Kanaäns wordt hier nog wel begrepen: zet uw licht niet volledig onder de korenmaat. Vertel juist met trots over wat uw gemeente te bieden heeft. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dat veel meer is dan alleen de molens van Kinderdijk."

Een uitgebreider verslag staat deze week in Het Kontakt.