Archeologie-excursie Historische Vereniging naar de Koperen Knop

28 minuten geleden

REGIO • De Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos (HHN) organiseert op vrijdag 18 november een archeologie-excursie naar de Koperen Knop.

In museum De Koperen Knop krijgen de deelnemers een presentatie en een rondleiding bij ‘Sporen in de Waard’, een mooie expositie over het ontstaan en de ontwikkeling van het unieke veenweidegebied. Van de steentijd tot en met de ruilverkaveling wordt het ontstaan en de geschiedenis van ons landschap in beeld gebracht.

Het programma begint om 14.00 uur met een presentatie door Joan van Pelt van AWN-Nederlandse Archeologievereniging. Zij vertelt onder andere over archeologische vondsten in de Alblasserwaard uit de steentijd (7500 jaar oud), uit de Romeinse tijd (2000 jaar oud) en uit de ontginningstijd (1000 jaar oud).

Om 13.30 uur is het vertrekt per auto naar Hardinxveld-Giessendam. De groep is om 16.30 uur weer terug. De kosten voor deze excursie zijn 11 euro, ook voor mensen met museumjaarkaart. Maar dat is dan wel inclusief koffie met gebak.

Aanmelden kan tot een met dinsdag 15 november 2022 via info@historischevereniging.nl en en door overmaking van 11 euro op NL 77 RABO 0346 3200 97 van de Historische Vereniging onder vermelding van uw naam en ‘Excursie Koperen Knop’.