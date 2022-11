Avond VVD over effect stikstofdossier op Molenlanden

19 minuten geleden

Algemeen 67 keer gelezen

GIESSENBURG • “Wat is het effect van het stikstofdossier op u als inwoner of ondernemer in Molenlanden?” Met deze vraag wil VVD Molenlanden belangstellenden uitnodigen om tijdens een bijeenkomst in gesprek te gaan met Jeannette Baljeu, VVD-gedeputeerde in Zuid-Holland en onder andere verantwoordelijk voor het stikstofdossier. Deze bijeenkomst is op dinsdagavond 22 november vanaf 20.15 uur in De Til te Giessenburg.

Inwoners of ondernemers zijn welkom, ongeacht politieke voorkeur. Gedeputeerde Baljeu zal ingaan op het stikstofdossier en de rol van de provincie bij de uitvoering daarvan. De VVD doet dat in de vorm van een ‘College Tour’, zodat er ruime aandacht is voor vragen uit het publiek. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: Kunnen we blijven bouwen in de gemeente Molenlanden? Wat betekent het dossier voor de (agrarische) ondernemers in onze gemeente? Oftewel hoe houden we mooi Molenlanden leefbaar?

Iedereen kan op deze avond de eigen mening laten horen en vragen stellen. De gedeputeerde gaat het gesprek aan met de volgende motivatie: “Het stikstofdossier stelt ons voor een grote opgave. Als provincie hebben we daar een grote rol in de uitvoering. Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen. Met mijn ervaring wil ik daarom bewoners, bedrijven, organisaties en politiek bij elkaar brengen. Want ik zie overal om me heen dat mensen vooruit willen. Maar alleen als we begrip hebben voor elkaar, kunnen we dit complexe vraagstuk samen aanpakken. Op die manier wil ik Zuid-Holland, en daarmee ook Nederland, mooier maken.”

Aanmelden kan via vvdmolenlanden@gmail.com.