Gratis online bijeenkomsten voor mantelouders

33 minuten geleden

Algemeen 91 keer gelezen

MOLENLANDEN • Steunpunt Mantelzorg Molenlanden organiseert op 18 november een 2 december twee online themabijeenkomsten, waarvoor belangstellenden zich kunnen inschrijven.

Op vrijdagochtend 18 november gaat het over positieve psychologie en op 2 december over positieve psychologie.

Ouders die zorgen voor een kind die extra zorg nodig heeft, zijn welkom bij de online bijeenkomsten. Er kan beide keren vanaf 09.45 worden ingelogd. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 11.00 uur. Er is hulp aanwezig voor het online aanmelden.

De cursus is gratis. Trainers zijn Yvonne Pijnenburg en Nienke Wessels. Voor meer informatie of aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Molenlanden via 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl. Meer informatie is te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl of op de Facebook en Instagram.