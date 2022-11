De Kattenmand uit Nieuw-Lekkerland doet mee aan Serious Request

NIEUW-LEKKERLAND • Kattenasiel De Kattenmand aan de Hoogaarslaan 81a doet ook dit jaar weer mee aan de actie Serious Request voor Dieren.

Om voor de hoofdprijs van 3.500 euro in aanmerking te komen, moeten er de komende weken heel veel stemmen worden vergaard.

De Kattenmand is een kleinschalig kattenasiel. Daarnaast is er een konijnen- en kittenopvang. Het zorggebied beslaat de voormalige gemeente Molenwaard. Voor afstands- en zwerfkatten/kittens en konijnen heeft het asiel een zorgplicht. Er wordt veel energie gestoken in het terugbrengen van het aantal kattenpopulaties in de polder. Dit houdt in dat zij de katten vangen, steriliseren/castreren en weer terugzetten, tenzij deze nog te socialiseren zijn. In dat geval krijgen zij een plekje in het asiel en wordt gezocht naar een passend en liefdevol tehuis. De Kattenmand draait geheel op een dertigtal vrijwilligers.

Het kattenasiel is ook dit jaar weer overspoeld met een groot aantal zwerfkittens, het merendeel moederloos. Veel van deze kittens zijn met de fles grootgebracht door gastgezinnen die hun werk geheel belangeloos doen. Desondanks er veel geld nodig. Niet alleen voor voer en kattengrit, maar ook voor bijvoorbeeld weegschalen, kleine buitenrennetjes voor de kittens, krabpalen en readers voor het aflezen van de transponders. Ook de gastgezinnen van de konijnen hebben een explosieve groei gezien van het aantal gevonden dieren. Ook daar zijn buitenrennen van harte welkom. De asielleiding en alle medewerkers hopen dan ook dat heel veel mensen op De Kattenmand zullen stemmen. Dit is mogelijk via de link op www.facebook.com/Kattenmand of op de website www.dekattenmand.eu.