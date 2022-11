Succesvolle cursus ‘Waard om te Weten’ weer gestart

REGIO • Zaterdag 5 november was de eerste dag van de derde cursusreeks Waard om te Weten. Een initiatief van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en georganiseerd door het Historisch Collectief Molenlanden. In negen interactieve lessen krijgen de cursisten informatie over de streekhistorie en gaan ze veelal op een andere manier naar de alledaagse dingen kijken.

Elke cursusdag staat er een specifiek op de streekgeschiedenis gericht onderwerp op het programma. Daarvoor wordt een deskundige gastdocent gevraagd en wordt er een locatie gereserveerd, die past bij het onderwerp. Zo vond de eerste les, die gaat over archeologie, plaats in Museum De Koperen Knop, waar niet alleen een replica van Trijntje is, maar op dit moment ook een expositie over onze oudste bewoning. Vanaf de volgende lesdag komen onderwerpen aan de orde als natuur en natuurhistorie, ontginning en waterbeheersing, cultuur, bestuur, de sociale economie, godsdienst, oorlogen en vervoer en mobiliteit.

Waard om te Weten is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband: Historisch Collectief Molenlanden, de Molenstichting SIMAV, Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en Archeologische Werkgemeenschap Lek en Merwede.

Op de laatste cursusdag is er een examen en worden de deelnamecertificaten met reverspeld uitgereikt. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgelegd kunnen zich Waardkenner noemen.

Belangstellenden kunnen hun naam op een reservelijst laten zetten. Dan krijgen ze bericht als er weer een volgende cursusreeks wordt gepland en kan men desgewenst hiervoor inschrijven. Voor meer informatie: www.hcmolenlanden.nl.