ingezonden mededeling

Wat te doen bij een daklekkage?

za 5 nov 2022, 08:44

Algemeen 86 keer gelezen

Vermoed je dat je een daklekkage hebt? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Een daklekkage kan namelijk voor vervelende situaties zorgen, wanneer deze niet op tijd en goed opgelost wordt. Zo kan het vocht uiteindelijk zorgen voor hout, wat de stevigheid van je dakconstructie aantast.

Maar hoe herken je een daklekkage en wat kun je eraan doen? Wij vertellen je meer.

Hoe herken je een daklekkage?

Een daklekkage is niet altijd even gemakkelijk te herkennen, maar het is belangrijk om mogelijke signalen te herkennen. Een van de grootste indicatoren van een lekkage, is het ontstaan van vochtplekken op het plafond of de muur. Vochtplekken zijn gele vlekken of andere vormen van verkleuring, die ontstaan door water dat van buiten naar binnen in de muren trekt. Hierdoor kan ook behang of verf los gaan laten. Wanneer je vochtplekken ziet, moet je aan de bel trekken. Hangt er een muffe geur in huis? Dan heeft een langdurige lekkage waarschijnlijk voor schimmel gezorgd. Als dit het geval is, wacht dan niet langer en schakel een professional in.

Bel een dakdekkersbedrijf

Wanneer je er zelf zeker van bent dat je een daklekkage hebt, dan schakel je een professioneel dakdekkersbedrijf in. Ben je op zoek naar een dakdekker in Rosmalen ? Bel dan Eigenhuis, dé dakspecialist in het midden en zuiden van Nederland. Een daklekkage moet snel opgelost worden, om vervelende gevolgen te voorkomen. Wanneer je de spoedlijn van een dakdekkersbedrijf inschakelt, kunnen zij soms al dezelfde dag de daklekkage verhelpen. Dat is wel zo fijn!

Laat het dak goed inspecteren

Een dakinspectie is verstandig om uit te voeren, ook als je zeker weet dat er sprake is van een daklekkage. Je wilt namelijk geen onnodige kosten betalen aan een dakdekker, om er vervolgens achter te komen dat er geen daklekkage is. Aan de andere kant wil je ook zeker zijn dat alle mogelijke lekkages gevonden worden, zodat je niet een paar maanden later opnieuw een dakdekker in moet schakelen. Bij Eigenhuis kun je zelfs een gratis dakinspectie laten uitvoeren, zodat je ook bij twijfel over een daklekkage gewoon kunt bellen, zonder onnodige kosten.