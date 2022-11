Gemeentebestuur Molenlanden: beperkt aantal klachten overlast feesten Ammerse Piraten

GROOT-AMMERS • Tijdens het eerste feestweekend van de Ammerse Piraten in oktober is een ‘beperkt aantal klachten’ binnengekomen. Dat stelt het Molenlandse gemeentebestuur in antwoord op vragen van de VVD.

De liberale partij had zelf ook klachten ontvangen en naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Burgemeester Theo Segers laat in een reactie weten: ‘Over het eerste weekend hebben wij een beperkt aantal klachten ontvangen, waar de organisator door de gemeente op aangesproken is.’

‘Deze gaf aan dat inderdaad het eerste weekend de cooldown (geen alcohol meer, versterk licht en de muziek gedempt, red.) niet tijdig gestart was. De organisatie gaf ook aan zich hier - evenals aan de geluidsnormen het tweede weekend wel aan te gaan houden.’

Politie

Ook blijven er te lang bezoekers hangen op het plein. ‘Dit zorgde voor overlast. Op dit laatste is de organisatie aangesproken door de politie. Het tweede weekend is dit volgens meerdere omwonenden beter gegaan.’

De burgemeester geeft in antwoord op de vragen van de VVD daarnaast aan dat volgens een beperkt aantal omwonenden, met name afkomstig uit één straat, het geluidsniveau te hoog was. Dit is niet door een officiële instantie gemeten. ‘Maar de organisator heeft zelf met een decibelmeter gemeten (ook bij één van de betreffende woningen) en is daarbij niet boven het maximale aantal gekomen. Mogelijk was de windrichting hierop van invloed.’

Evaluatie

Over het verloop van de feesten van de Ammerse Piraten vindt binnenkort een evaluatie plaats, waar deze punten besproken zullen worden. ‘Tegelijkertijd blijft wel gelden dat er altijd belangen afgewogen moeten worden en dat een feest in een tent per definitie voor geluid zal zorgen’, sluit de burgemeester af.