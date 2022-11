Leerlingen cbs Molenwaard debatteren met elkaar in gemeentehuis Hoornaar

HOORNAAR • Donderdag gingen 23 kinderen van christelijke basisschool Molenwaard in Nieuwpoort/Langerak en Groot-Ammers met elkaar in debat in de raadszaal van het gemeentehuis in Hoornaar.

Dit deden zij aan de hand van stellingen als ‘Groentezaadjes en potgrond moeten gratis beschikbaar worden gesteld aan gezinnen met kinderen’.

De jury, bestaande uit Arjan Kraijo - die de kinderen eerder al een gastles gaf over Jeugd & Politiek - mevrouw De Haan, bovenschools directeur van de christelijke basisscholen in Nieuwpoort en Groot-Ammers en burgemeester Segers vond dat de kinderen als echte debaters voor of tegen de stellingen pleitten.

Maar omdat er maar één de beste kan zijn, ging de prijs uiteindelijk naar de groep die uitblonk in het overtuigen van de tegenstander met steekhoudende argumenten. Deze leerlingen kregen een wisselbokaal uit handen van de burgemeester, die hoopte deze debaters over een paar jaar terug te zien in de lokale politiek.