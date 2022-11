Motie van afkeuring tegen college verworpen; dorpsvisie Meerkerk gaat er komen

MEERKERK • Tijdens de gemeenteraad van gisteravond is er een motie van afkeuring ingediend tegen het zittende college. De motie werd verworpen, maar moet volgens oppositiepartijen D66, ChristenUnie, VVD en GroenLinks gezien worden als een laatste waarschuwing aan het college ten aanzien van de foutieve informatieverstrekking aan de raad.

De motie van afkeuring kwam voort uit een andere motie omtrent de dorpsvisie in Meerkerk, die ingediend werd door de oppositiepartijen. In oktober 2021 besloot de raad namelijk al dat er een plan van aanpak opgesteld moest worden voor de ontwikkeling van de dorpsvisie in Meerkerk, een wens die het dorp al langer koestert.

In juni van dit jaar werd er vervolgens nog een motie aangenomen, waarin stond dat de raad geïnformeerd moest worden over de planning en de concrete uitwerking van het plan. Er werd besloten dat de dorpsvisie in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd zou worden en het college deed de toezegging de raad te informeren op het moment dat in deze planning iets zou wijzigingen.

Raad niet geïnformeerd

Tirtsa Kamstra (ChristenUnie): “Nu blijkt uit de bestuursrapportage dat die planning niet wordt gehaald, zonder dat wij als raad hierover zijn geïnformeerd. Ook blijkt dat het beschikbaar gestelde budget voor de dorpsvisie (154.00 euro) ingezet wordt voor andere doeleinden. Hiermee hebben we teleurstellend genoeg dus moeten constateren dat het college geen uitvoering geeft aan de opdracht van de raad.”

De ingediende motie om het college alsnog opdracht te geven om de dorpsvisie voor Meerkerk te gaan ontwikkelen, kon op unanieme steun rekenen van alle partijen. Wethouder John van der Velden, die het woord voerde namens het college bij afwezigheid van de verantwoordelijke wethouder Teus Meijdam, verontschuldigde zich voor de gang van zaken.

“Wij hebben een planning gemaakt voor de ontwikkeling van alle gebiedsvisies, niet alleen voor Meerkerk, en hebben daarvoor een planning gemaakt. Meerkerk is hierdoor opgeschoven. Naar nu blijkt is dit een verkeerde planning, waarbij we niet de juiste urgentie aan de juiste gebieden hebben gegeven. Hiervoor bieden wij ons excuses aan.”

Motie van afkeuring

De dorpsvisie voor Meerkerk komt er dus alsnog, maar de oppositiepartijen vonden het toch noodzakelijk om een motie van afkeuring in te dienen. Jaap Breur (D66): “Wij vinden het toch nodig de afkeuring uit te spreken over de gang van zaken en het college op te roepen om in de resterende periode de raad niet meer onjuist te informeren.”

De motie kreeg niet voldoende steun om te worden aangenomen (15 tegen, 11 voor), maar zal voor het college toch een duidelijk signaal zijn.