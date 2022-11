OBS De Knotwilg bestemt opbrengst sponsorloop aan Oekraïense boeken

NIEUWPOORT • Afgelopen zomer hebben de leerlingen van openbare basisschool OBS De Knotwilg in Nieuwpoort-Langerak een sponsorloop gehouden. Met een prachtig opgehaald bedrag wilden de leerlingen de Oekraïense kinderen, die gevlucht zijn voor de oorlog in hun land, iets geven.

Afgelopen woensdag 2 november heeft de heer F. Pannekoek van organisatie Better Time Stories een presentatie gehouden voor alle kinderen, waar het geldbedrag van de sponsorloop voor gebruikt gaat worden.

Met het opgehaalde bedrag van ruim 3000 euro zijn er 1000 interactieve boeken aangeschaft voor 200 gezinnen.

Vaders en andere familieleden in Oekraïne spreken de boeken in via een gestuurde link op hun telefoon. Die opnames kan het kind waar zo ook verblijven op elk moment en zo vaak als ze willen beluisteren. Net alsof ze live worden voorgelezen. Alle rijkelijk geïllustreerde boeken kunnen in twee talen worden gelezen en beluisterd.

Op deze manier hopen de leerlingen van OBS De Knotwilg wat licht in het leven van Oekraïense vluchtelingenkinderen te hebben geven en ze met elkaar opnieuw te verbinden.