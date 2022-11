Patricia Tapper winnaar Penoze Game Vijfheerenlanden: ‘Dit is een grote verrassing’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich heeft gisteren een Playstation 5 overhandigd aan de winnaar van de Penoza Game: Patricia Tapper. De Penoze Game werd op zaterdag 29 oktober gehouden.

Patricia speelde de game samen met haar partner en met vrienden die in een andere auto zaten. “Ik wist dat ik niet alle vragen goed had”, vertelt ze. “Dat ik gewonnen heb, is een grote verrassing. Misschien komt het wel omdat ik de series Penoza en Undercover zo vaak heb gekeken.”

Er waren drie personen met hetzelfde aantal foutief beantwoorde vragen. Er moesten tijdens de game echter ook bordjes met de afbeelding van een wietplantje geteld worden. Patricia zat het dichtst bij het juiste aantal.

Penoze Game

Drugscriminaliteit is een groot probleem in Nederland, en ook in Vijfheerenlanden. Jongeren komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met drugscriminaliteit. Daarom organiseerde de gemeente Vijfheerenlanden samen met de politie de Penoze Game, een moderne puzzeltocht door de hele gemeente. Er deden zo’n 200 voertuigen, en in totaal bijna 600 mensen, mee.



• In totaal deden er zo’n 600 deelnemers mee aan de Penoze Game. - RV Multimedia

Burgemeester Sjors Fröhlich: “De Penoze Game is een manier om mensen bewust te maken van de risico’s en gevaren van drugscriminaliteit. We proberen hiermee ook te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit terecht komen.”

Realistisch

Tijdens de game raakten de deelnemers steeds verder verstrikt in een crimineel drugsnetwerk. Onderweg zagen ze onder meer een wietplantage, een xtc-lab en drugsafval. Ook leerden ze aan welke signalen drugscriminaliteit te herkennen is en wat de gevolgen en risico’s van drugscriminaliteit zijn. Alle scenes werden gespeeld door medewerkers van de gemeente, politie, brandweer en omgevingsdienst.

”Ik vond het geweldig om mee te doen”, vertelt Patricia. “De scenes zijn zo goed en realistisch neergezet. Volgende keer doe ik weer mee.”

Bewustwording

Burgemeester Sjors Fröhlich: “Het enthousiasme van de deelnemers was fantastisch om te zien. We zijn nu al aan het nadenken over een vervolg. Ook kijken we naar de mogelijkheid om de game op kleinere schaal beschikbaar te maken, bijvoorbeeld voor scholen.”