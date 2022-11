Inloopavond bij Ta-La-Ni in Poortzicht in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Tafeltennisvereniging Langerak Nieuwpoort houdt op maandag 14 november een inloopavond. Van 19.00 tot 22.00 uur is oud en jong (vanaf 8 jaar) welkom in sportcomplex Poortzicht aan de Waterlinie 1 in Nieuwpoort.

De avond biedt een mix van clinic, show en kennismaking met sport, professioneel verzorgd door MJ Tafeltennis. Aanmelden is niet nodig.

Belangstellenden zijn daarna elke maandagavond welkom om vrijblijvend een balletje te komen slaan. Voor de jeugd is dat van 19.00 tot 20.00 uur en voor senioren van 20.00 tot 22.30 uur. Tot en met 31 december 2022 kan dat gratis.