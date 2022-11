Unicef-vrijwilligers verkopen weer kerstkaarten en geschenken

27 minuten geleden

REGIO • De vrijwilligers van Unicef in Lek en Merwede gaan vanaf begin november weer actief Unicef-kerstkaarten en producten verkopen.

Jarenlang was de Unicef -kaart een onderdeel van een traditie, rond de decembermaand waren tal van vrijwilligers actief in standjes om kaarten en cadeau artikelen aan de man te brengen. Door allerlei omstandigheden zijn er een paar jaar geen nieuwe Unicef kaarten geweest, en daardoor konden vrijwilligers minder goed het publiek bereiken.

Daarom zijn we trots om de nieuwe collectie te presenteren. Dit jaar is de collectie mooier dan ooit én exclusief via vrijwilligers te koop. De collectie bestaat uit vijf kerstkaartensets (winterlandschappen, sterrenmix, winterse natuur, kinderen van de wereld en stijlvolle motieven). En één set met kaarten voor alle gelegenheden. Als cadeau of kraamgeschenk zijn er ook nog geluksbandjes en een super zachte Oenny-knuffel te koop.

Tijdens de wintersfeermarkt in Lexmond op 24 november zijn de vrijwilligers aanwezig met de kaarten, maar op andere momenten kan men de vrijwilligers ook bereiken voor bestellingen.

Voor meer informatie over de verkoop en vrijwilligers: www.unicef.nl/kerst.