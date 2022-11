GroenLinks, PvdA en SP vragen de provincie om actie na GenX-lozing door Chemours

REGIO • De provinciale fracties van GroenLinks, SP en PvdA maken zich zorgen over de lozingen van GenX in het water en willen van de provincie Zuid-Holland weten waarom er niet is ingegrepen.

De partijen sluiten zich aan bij de bevindingen van milieuchemicus Chiel Jonker in onderzoeksprogramma Zembla. In dat programma stelt Jonker dat Chemours zo’n 150 kilogram GenX geloosd heeft, terwijl het bedrijf een vergunning heeft voor vijf kilo.

Er zijn zeer hoge concentraties van GenX gemeten bij Brienenoord en Maassluis. En dat terwijl de stof is geclassificeerd is zeer gevaarlijk. Toch is er, tot verbazing van GroenLinks, SP en de PvdA, niet ingegrepen.

Statenlid Frank Johan Hoogendam (SP): “GenX is slecht voor het milieu en zelfs kankerverwekkend. Hoe kan het dan dat er niet is ingegrepen door Rijkswaterstaat of een andere toezichthoudende instantie?”

Ook bij de PvdA en GroenLinks heerst onbegrip over de situatie. GroenLinks wil dat Chemours stopt met het gebruiken van GenX. Anders ziet Statenlid Robert Klumpes geen andere optie dan het sluiten van de fabriek.

“Dit is niet de eerste keer dat Chemours slecht in het nieuws komt. Als het zo doorgaat, moeten we echt overwegen om de fabriek te sluiten. De tijd van waarschuwingen en boetes is wat mij betreft wel voorbij”, stelt Statenlid Robert Klumpes (GroenLinks).

Statenlid Willem Minderhout (PvdA) vult aan: “De chemische industrie is er blijkbaar nog steeds niet van doordrongen welke schade onafbreekbare stoffen als PFAS aanrichten. De provincie dient dan ook haar uiterste te doen om de uitstoot ervan tegen te gaan.”