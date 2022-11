Wethouder bezoekt steungezin van Buurtgezinnen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Wethouder Piet Vat heeft in de afgelopen week een bezoek gebracht aan een van de steungezinnen van Buurtgezinnen in Molenlanden.

Rina en Varisha vertelden de wethouder hoe enthousiast ze zijn over Buurtgezinnen. Rina en haar man Dolf zijn steungezin in Molenlanden. Ongeveer twee jaar geleden is Johnny, de zoon van Varisha, gekoppeld aan Dolf en Rina. Zij zijn als een opa en oma voor Johnny.

“En dat is precies wat Varisha haar zoon zo ontzettend gunt. Een plek waar hij zich thuis voelt en waar hij wat extra aandacht krijgt zoals een opa en oma dat kunnen doen!”, vertelt Linda van der Burgh, coördinator bij Buurgezinnen in Molenlanden.

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

Mensen met vragen over Buurtgezinnen of mensen die net als Rina en Dolf wat willen betekenen voor een ander gezin, kunnen zich melden bij Linda via 06-38720258 of linda@buurtgezinnen.nl. Voor meer informatie, zie ook www.buurtgezinnen.nl.