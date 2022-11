Onderzoek bommen bij kruising N214-N216 start eind dit jaar of eerste kwartaal 2023

ALBLASSERWAARD • Het onderzoek naar mogelijke bommen uit de Tweede Wereldoorlog bij de kruising N214-N216 gaat dit kwartaal of in het eerste kwartaal van 2023 van start. Dat meldt de provincie Zuid-Holland.

Uit een bureaustudie naar ‘Niet Gesprongen Explosieven’ bleek begin dit jaar dat er ter hoogte van het kruispunt N214/N216 mogelijk drie niet ontplofte vliegtuigbommen van 250 kilo uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen.

Dit is in combinatie met een gasleiding (hoofdtransportleiding) van de Gasunie, die onder het kruispunt doorgaat een potentieel groot risico bij toekomstige werkzaamheden.

Voorbereidingsfase

Het explosievenonderzoek is inmiddels aanbesteed en gegund aan de aannemer. De voorbereidingsfase is opgestart en naar verwachting zullen de detectiewerkzaamheden starten vanaf het vierde kwartaal 2022 of in het eerste kwartaal van 2023.

‘Er wordt gestart met een detectie tot vier meter’, stelt de provincie. ‘Als de resultaten hiervan bekend zijn volgt er een dieptedetectie. De dieptedetectie wordt uitgevoerd in het tweede of derde kwartaal van 2023.’

Twee fases

De provincie is van plan de geplande aanpak en verbetering van de kruising in twee fases te realiseren. Ten eerste gaat het om het aanbrengen van voorbelastingen van zand in het tweede kwartaal van 2023 tot het eerste kwartaal van 2024.

Daarna volgt het realiseren van de kunstwerken en het uitvoeren van het groot onderhoud aan de N214 en de kruising N214 – N216 vanaf het eerste of tweede kwartaal van 2024. ‘De planning is onder voorbehoud. De kans is redelijk groot dat het één en ander gaat opschuiven qua tijd.’