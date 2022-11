• De sector mobiliteit is een grote veroorzaker van CO2-uitstoot.

Plannen Molenlanden onvoldoende voor gevraagde CO2-reductie

do 3 nov 2022, 14:33

Algemeen 279 keer gelezen

MOLENLANDEN • De plannen die de gemeente Molenlanden heeft opgesteld voor CO2-reductie, blijken niet genoeg om de doelstelling te halen.

De gemeente vroeg onderzoeksbureau CE Delft om het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat 2022-2025 door te rekenen. Het bureau berekende dat het effect op de uitstoot van broeikasgassen onvoldoende is. Er zijn dus aanvullende maatregelen nodig.

CO2-neutraal

Molenlanden wil in 2050 CO2-neutraal zijn en streeft met andere gemeenten in de Alblasserwaard naar 49 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Veenweide

Het college van B&W verwacht dat het Gebiedsplan Veenweide en het nog op te stellen Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied een duidelijke bijdrage gaan leveren aan de reductie van CO2. Ook bij de op te stellen visie Verkeer zou aandacht besteed moeten worden aan duurzame mobiliteit, voor zover de gemeente daar invloed op heeft.

Gegevens bewaken

CE Delft raadt Molenlanden aan om ervoor te zorgen dat monitoringsgegevens op een centrale plek beschikbaar komen, om de voortgang van het klimaatbeleid te bewaken. Het gaat daarbij om gegevens over onder andere het aantal aardgasvrije woningen, het gas- en elektriciteitsverbruik van gemeentelijke gebouwen, de oppervlakte (in hectares) van veenweiden met een hoge waterstand en het aantal bedrijven dat aan de energiebesparingsplicht heeft voldaan.

Landbouw en mobiliteit

In Molenlanden is de gebouwde omgeving goed voor 18 procent van de totale broeikasgasemissies. Uit de verkenning van CE Delft blijkt dat de sectoren landbouw en mobiliteit met 44 procent en 30 procent grotere veroorzakers van emissies zijn. Zij hebben daarmee grotere potentie voor CO2 -reductie, maar de invloed van de gemeente is daar beperkt. Bij mobiliteit bijvoorbeeld, maakt de provincie keuzes rond openbaar vervoer en wordt de hoge uitstoot deels veroorzaakt door Rijkswegen.

Nationale doelstelling

Het onderzoeksbureau merkt verder op dat de nationale doelstelling voor CO2-reductie binnenkort wordt aangescherpt. Als Molenlanden niet wil achterblijven, is aanscherping van de gemeentelijke doelstelling nodig.

De commissie Samenleving, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering van de gemeente Molenlanden spreekt op donderdagavond 3 november over het onderwerp.