Grote belangstelling voor ‘Agrarisch ondernemen met Carbon Credits’

NIEUWLAND • In Nieuwland werd op dinsdag 25 oktober een druk bezochte workshop gegeven over ‘Agrarisch ondernemen met Carbon Credits’.

De Nieuwlandse boer Peter Hijkoop nam een groep van 25 belangstellenden mee naar het perceel waar onderwaterdrainage is aangelegd. De veldexcursie was het eerste programmaonderdeel van de workshop, georganiseerd door de Utrechtse Natuur en Milieu Federatie.

Er zijn vier workshops binnen het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ / project ‘Duurzame verdienmodellen’. Hier wordt gezocht naar slimme maatregelen die én die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de agrarische bedrijfsvoering. De centrale vraag vandaag is of het werken met Carbon Credits misschien één van die slimme combinaties is.

De workshop werd voorgezet in Dorpshuis ‘t Brandpunt in Nieuwland. Alex Ouwehand, van Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) en PlatformCO2 Neutraal, vertelt daar over de methodiek achter de Carbon Credits. Die blijkt relatief eenvoudig: je rekent in een projectplan de CO2-reductie uit, laat het plan valideren waarop je een certificaat krijgt. Dat kan je vervolgens aanbieden aan de markt. De eerste certificaten brachten 7 euro per ton CO2 op, dat is inmiddels 100 euro en heeft potentie tot groei.

Bart Kreulen van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakte de eerste projectplannen waarin de CO2-reductie wordt bepaald voor de deelnemers van het project Groene Cirkels Kaas. Hij vertelde dat hij een plan inmiddels in vier maanden gereed kan hebben. Hij ging ook in op de knelpunten die nog moeten worden opgelost: zo is voor het valideren betere afstemming nodig tussen de betrokken wetenschappers. Bart sloot af de er meer baten zijn dan alleen de financiële vergoeding: zoals de bijdrage aan klimaatdoelen, het tegengaan van bodemdaling en meer ruimte voor weidevogels en (bodem)biodiversiteit.

De laatste spreker was Jeen Nijboer, themamanager Duurzaamheid Food & Agri Rabobank Nederland. Rabobank voelt zich verantwoordelijk voor het CO2 vraagstuk van al hun klanten: de gefinancierde de emissies. Rabobank ziet dan ook goede kansen voor CO2 credits voor de agrarische sector, zeker als daar ook de hele keten bij betrekt, zoals nu al gebeurt in de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij.

Jan den Besten, beoogd bedrijfsopvolger van Peter Hijkoop, bekeek het nuchter. Als boer is je eerste verantwoordelijkheid het produceren van voedsel. Het beter sturen van het grondwater in de afgelopen droge zomer zorgde, tegen de verwachtingen in, niet voor een hogere grasopbrengst. Is het de investering dan wel waard? Jan merkt wel een toename aan biodiversiteit.