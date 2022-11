ingezonden mededeling

Zo maak je thuiswerken comfortabeler

wo 2 nov 2022, 11:17

Een trend die na de lockdowns heeft standgehouden, is om deels vanuit thuis te blijven werken. Men ziet hier toch de voordelen van in, zoals minder reistijd en soms ook betere productiviteit. Op dagen dat je thuiswerkt, wil je natuurlijk wel zo comfortabel mogelijk kunnen werken.

Tips nodig hoe jij je thuiswerkplek zo comfortabel mogelijk inricht? Wij delen er een aantal met je!

Opgeruimde omgeving

Een opgeruimd huis is een opgeruimde geest. Hoewel het cliché klinkt, is het wel echt de waarheid. Hoe minder spullen, vooral rommel, er om je heen ligt, hoe meer rust je in je hoofd hebt. Zorg er daarom voor dat de omgeving waarin je aan de slag gaat vooraf goed is opgeruimd. Het liefst de avond ervoor al, zodat je op je werkdag direct van start kunt.

Voldoende licht in de ruimte

De juiste verlichting is erg van belang wanneer je besluit thuis te werken. Het helpt je de juiste focus te behouden, doordat je ogen met goede verlichting minder snel vermoeid raken. Ook de kleur van de verlichting is bepalend.

Comfortabele bureaustoel

Wanneer je de hele dag vanuit huis werkt, is een comfortabele, goede stoel erg van belang. Je wilt immers niet dat je op een gegeven moment rugklachten krijgt doordat je hele dagen op een stoel zit die onprettig is. Ongeacht of het om een bureaustoel of fijne stoelen aan de eettafel gaat. Je profiteert er uiteindelijk ook niet alleen tijdens het werken van, maar ook op de lange termijn biedt het voordelen.

Niet onbelangrijk: zorg er wel voor dat onder je stoel stoelpootdoppen worden geplaatst. Zo voorkom je krassen aan je vloer en stoel wanneer je de stoel heen en weer schuift tijdens het thuiswerken.