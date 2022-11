Giessenburg krijgt ‘Voedselbankjes’ voor Voedselbank Giessenlanden-Zederik

GIESSENBURG • Met speciaal gemaakte ‘Voedselbankjes’ willen inwoners van Giessenburg het werk van de Voedselbank Giessenlanden-Zederik steunen.

Naast dat het een mooi bankje is om even op te zitten en iemand te ontmoeten, is er onder de opklapbare zitting van het van gerecyclede materialen gemaakte bankje ruimte waar mensen houdbare levensmiddelen in kunnen leveren.

Deze worden met regelmaat opgehaald en bij de Voedselbank Giessenlanden-Zederik in Arkel gebracht. Hier worden pakketten samengesteld, waar vervolgens honderden mensen uit de regio gebruik van maken.

Jeugdwerk

Het Voedselbankjes-concept is oorspronkelijk opgezet door de Gereformeerde Kerk in Schoonrewoerd. “Toen we hoorden van dit concept werden we meteen enthousiast om daar ook in Giessenburg iets mee te gaan doen”, stellen de initiatiefnemers. “Omdat we betrokken zijn bij het jeugdwerk in Giessenburg leek het ons mooi om ook de jeugd te betrekken. Afgelopen zomer zijn de eerste twee pilot-bankjes gebouwd door jongeren op het zomerkamp in Bladel.”

Het voornemen is om 25 Voedselbankjes te bouwen. De eerste tien bankjes zijn inmiddels geplaatst. Vanaf het begin is er veel animo en steun van vrijwilligers. Binnen korte tijd waren er 35 aanmeldingen voor locaties voor Voedselbankjes van inwoners, bij winkels (Albert Heijn en Miek-Kado), bij Deelcafé De Buuf, De Rank en het Duurzaamheidscentrum.

Vrijwilligers

Ook basisschool De Hoeksteen plaatst een Voedselbankje in de school en gaan aan de slag met acties in de klas. Voor het bouwen van de bankjes is er een poule van 40 vrijwilligers, waaronder veel jongeren. Ook is er een groep vrijwilligers die helpt bij de wekelijkse ophaalronde van producten.

“We merken, ook in ons eigen leven, dat we tegenwoordig veel met onszelf bezig zijn. We zouden het mooi vinden als de Voedselbankjes bijdragen aan een tegenbeweging, die ons leert om naar elkaar om te zien. Dat kan juist zitten in de kleine dingen van het leven, zoals het geven van je tijd of een product uit de winkel.”

Schroom

Er is nog veel schroom bij mensen die in aanmerking komen voor de Voedselbank om zich daadwerkelijk aan te melden. “We hopen door middel van de Voedselbankjes bij te dragen aan het verlagen van die drempel.” Voor vragen of ideeën kan er contact met ons worden opgenomen via voedselbankjes.giessenburg@gmail.com. “Ook denken wij graag mee met mensen die dit concept een warm hart toe dragen en zouden willen opzetten in hun eigen woonplaats.”