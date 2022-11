Vuurwerk en carbid in Molenlanden toegestaan tijdens jaarwisseling

do 3 nov 2022, 08:30

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat ervan uit dat het totaalverbod op vuurwerk, zoals in de afgelopen twee jaar vanwege corona, straks niet aan de orde zal zijn. Daardoor zal ook het vuurwerk in de categorie F2 weer zijn toegestaan. Dat gaat om vuurwerk zoals knalstrengenen en vuurpijlen.

Carbidschieten in groepsverband is ook toegestaan. Vorig jaar was hierop vanwege corona een uitzondering. Het proces om ontheffingen te verlenen voor het schieten binnen bebouwde kom is daarom weer in gang gezet. Daarbij worden de direct omwonenden van de betreffende locatie betrokken.

Buiten de bebouwde kom is carbidschieten onder voorwaarden toegestaan. Dit jaar zal extra aandacht besteed worden aan het schieten op voldoende afstand van bebouwing en dieren.

Gebaseerd op ervaringen en signalen is er een aantal locaties en aandachtsgebieden in de gemeente bepaald die extra aandacht krijgen van alle partijen (de zogenaamde hotspots). Ook de boa’s zullen in de dagen voorafgaande aan de jaarwisseling deze hotspots extra bezoeken. Welke locaties dit zijn, heeft de gemeente niet bekendgemaakt.