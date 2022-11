• Een schets van Woonhof Wilhelmina in Langerak.

College Molenlanden steunt plan voor 13 seniorenwoningen in Langerak

do 3 nov 2022, 08:16

LANGERAK • Het gemeentebestuur van Molenlanden verleent medewerking aan het verzoek om Woonhof Wilhelmina te realiseren in Langerak, met dertien levensloopbestendige seniorenwoningen.

De locatie Woonhof Wilhelmina ligt ingeklemd tussen de Lekdijk nummer 174, Het Slot, het Slotplein en de Wilhelminastraat. Allee woningen worden aangeboden onder de NHG grens van 355.000 euro en vijf van de dertien woningen zullen volgens de voorschriften van de gemeente sociale huur- of koopwoningen moeten zijn.

De woningen worden gebouwd in een kleinschalig hofje. De voorzijde van de woningen is gericht naar de buitenzijde. Aan de achterzijde (binnenkant) zijn de woningen voorzien van een eigen tuin met daarachter een gezamenlijke binnentuin.

Het idee achter dit woonhof is het bouwen van woningen waar lokaal behoefte aan is. Gelijkvloers, grondgebonden, kleinschalige en met een saamhorig karakter. Het saamhorig karakter uit zich in de gezamenlijk binnentuin en het sociaal contract (naar het idee van een Knarrenhof) dat de toekomstige bewoners met elkaar afsluiten.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor 31 december 2022 te inzage gelegd. Voor omwonenden en belangstellenden wordt een informatieavond georganiseerd.