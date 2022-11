Onderzoek naar nieuwe ontsluitingsweg voor Oud-Alblas

do 3 nov 2022, 08:09

Algemeen 229 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Een verkeerskundig bureau start binnenkort met een onderzoek naar een nieuwe ontsluitingsweg voor Oud-Alblas. De aanleiding daarvoor zijn de woningbouwplannen aan de zuidrand van het dorp.

Dat deelt het gemeentebestuur van Molenlanden via de nieuwsbrief over woningbouwproject Oud-Alblas Zuid mee. Het verkeerskundig bureau gaat een beeld schetsen van de drukte op en de capaciteit van de bestaande wegen in Oud-Alblas. De basis zijn de verkeerstellingen van dit voorjaar.

‘Als er woningen op de locatie Zuid komen, dan gaan wij ervan uit dat er op termijn een extra ontsluiting nodig is’, schrijft de gemeente. ‘Hetzelfde bureau vragen we dan ook om verschillende ontsluitingsvarianten te verkennen en een advies te schrijven waar een nieuwe (ontsluitings)weg het beste kan komen.’

Hoeveel woningen

Een ander bureau werkt in opdracht van de gemeente Molenlanden aan antwoorden op vragen als ‘Hoeveel woningen van welke soort bouwen we en waar?’. ‘Dit moet aansluiten op de behoefte van inwoners van Oud-Alblas tot 2030. Deze behoefte is eerder onderzocht en opgeschreven in de Woonvisie.’

Ook komen onder meer de inrichting van het openbaar gebied, parkeren, duurzaamheid, waterberging, groen en klimaatadaptie aan bod.

Informatiebijeenkomst

In het eerste kwartaal van 2023 wil het gemeentebestuur een informatiebijeenkomst houden voor inwoners van het dorp, om de eerste ideeën te laten zien en te bespreken.

In de nieuwsbrief wordt wel nadrukkelijk op de rol van de provinciale overheid gewezen. ‘De provincie heeft het laatste woord bij het definitief goedkeuren van een plan, ook al zijn het over de uitgangspunten met elkaar eens.’