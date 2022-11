Extra koopavonden bij GAiN kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De GAiN kringloopwinkel, gevestigd in Pand 83 in Nieuw-Lekkerland, heeft in de aanloop naar de feestdagen extra koopavonden.

Deze zijn op vijf opeenvolgende vrijdagavonden. Op deze manier wordt meer mensen de mogelijkheid geboden om te kiezen voor betaalbare cadeaus, gerecyclede decoratie of praktische artikelen. De extra koopavonden zijn op 18 en 25 november en op 2, 9 en 16 december. Op deze avonden is de kringloopwinkel tussen 18.00 en 20.00 uur geopend. De opbrengst van de kringloopwinkel komt, zoals altijd, ten goede aan diverse projecten onder de Roma bevolking in onder andere Roemenië en Slovenië.