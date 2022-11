Gebroeders Hoek wint de Kinderdijk Ring

wo 2 nov 2022, 15:42

Algemeen 166 keer gelezen

KINDERDIJK • Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Werelderfgoed Kinderdijk op dinsdag 1 november is Gebroeders Hoek B.V. uit Kinderdijk vereerd met de Kinderdijk Ring.

Ze zijn daarmee uitgeroepen tot meest gewaardeerde sponsor van Werelderfgoed Kinderdijk. Het familiebedrijf voert al jaren allerlei onderhoudswerkzaamheden uit in het molengebied. Afgelopen jaar hebben de gebroeders Hoek geholpen met de restauratie van het Wisboomgemaal. Ze hadden de bijzondere taak om werkzaamheden uit te voeren aan de watergangen en fundering van het gemaal.

Door deze restauratie kan men vanaf volgend jaar het stoom- en elektratijdperk daadwerkelijk beleven tijdens een bezoek aan het Werelderfgoed. De restauratie heeft echter niet alleen een educatief doel. Het gemaal verkeert helaas in slechte staat: het is ‘onderloops’, wat inhoudt dat het water onder het gemaal door lekt. Daarnaast worden de twee monumentale centrifugaalpompen weer werkbaar gemaakt en de bijbehorende kroosbruggen hersteld. Die voorkomen dat zwerfafval en planten in de pompinstallatie komen.

Als stoomgemaal diende het gemaal tot 1924, daarna is het verbouwd tot een elektrisch gemaal. Hierdoor kreeg het meer capaciteit en bedrijfszekerheid. De pompen die we nu restaureren zijn uit 1924, het pand is nog het stoomgemaalgebouw uit 1868.