Bomvol Dorpshuis De Linde tijdens agrarische bijeenkomst; gemeente Vijfheerenlanden stuurt aan op werkgroep

25 minuten geleden

MEERKERK • In Dorpshuis de Linde waren gisteravond zo’n 200 boeren aanwezig bij de agrarische bijeenkomst, georganiseerd vanuit de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente wilde in gesprek met de boeren over hun toekomst en stak niet onder stoelen of banken aan te sturen op een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de agrarische sector. Ondertussen bleek ook dat het wantrouwen vanuit de boeren jegens de overheid nog altijd groot is.

Daar lijkt dan ook de grootste uitdaging te zitten voor de gemeente Vijfheerenlanden de komende periode. Zoals een boer uit de zaal richting het einde opmerkte: “Wij boeren zitten niet zo in elkaar dat we morgen even aankloppen op het gemeentehuis en zeggen: help me.”

Landbouw-wethouder Ton van Maanen en gedeputeerde van de provincie Utrecht, Mirjam Sterk, hopen toch dat dit meer gaat gebeuren. Volgens van Maanen wil de gemeente graag, aan de keukentafel bij de boeren, in gesprek. Sterk benadrukte de mogelijkheid om gebruik te maken van plattelandscoaches, die kunnen helpen bij het toekomstbestendig maken van het boerenbedrijf.

Faciliterende rol

De avond was juist bedoeld als handreiking richting de boeren, een stap om het vertrouwen van de agrariërs te winnen. Aan het eind van de avond kon geconcludeerd worden dat men slechts deels was geslaagd in die opgave en dat er nog veel werk aan de winkel is. Wethouder Van Maanen kwam als eerste aan het woord en benadrukte dat de rol van de gemeente faciliterend is.

“Wij zijn eigenlijk het ‘oliemannetje’, wat ervoor moet zorgen dat de motor blijft draaien. Er komt een opdracht onze kant op en het is dan belangrijk dat we aan tafel zitten met de provincie. Het is immers beter om mee te praten dan dat er over je gepraat wordt. Op die manier kunnen we invloed uitoefenen op de uitvoering van de opdracht.”

Metingen

Juist over die invloed waren vanuit het publiek de nodige vragen. Want hoeveel invloed heb je als gemeente daadwerkelijk wanneer er simpelweg een opdracht wordt opgelegd vanuit het Rijk? Verdere vragen waren vooral technisch van aard: ‘Wie zijn de piekbelasters binnen ons gebied’ en ‘Wat is de staat van onze natuur’?

Volgens gedeputeerde Sterk is de provincie momenteel bezig met metingen die meer moeten vertellen over de staat van de natuur binnen het gebied en die informatie geven over hoe ver dat af staat van de doelstellingen. Dit onderzoek is voor het eind van het jaar afgerond.

Een reactie op de zaal hierop was: “En mocht nou blijken dat de natuur er hier beter aan toe is dan verwacht, zou het dan kunnen dat de 46% (percentage stikstofreductie voor de provincie Utrecht) naar beneden wordt bijgesteld? Want het is toch belachelijk dat er al beleid wordt gemaakt, terwijl we dus nog geen idee hebben wat de status is en wat de exacte opdracht wordt?”

Sterk: “Wat de exacte status is zullen de metingen uit moeten wijzen, maar ook hier zullen er dingen moeten veranderen. Bovendien is het niet waar dat we helemaal niet weten waar we aan toe zijn. We weten dat er dingen verwacht worden op het gebied van stikstofreductie, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit en een stuk bodemdaling. Het draait niet enkel om stikstof. Als we nu kunnen als zaken kunnen inventariseren, zoals welke agrariërs er willen stoppen en welke plannen er zal zijn om de innoveren en/of een andere bedrijfsvoering te gaan hanteren kunnen we met elkaar kijken waar we al staan en wat er verder nog moet gebeuren.”

1 juli

Op 1 juli moet de provincie komen met een plan op hoofdlijnen hoe men te werk wil gaan. Een opdracht die steeds moeilijker wordt, doordat het Rijk de exacte kaders nog steeds niet heeft bekendgemaakt. Sterk: “Ik snap jullie wantrouwen richting de overheid, maar ik sta hier wel om te helpen. Als we niet met elkaar in gesprek gaan moeten wij in juli een plan presenteren, zonder jullie input. Dat is voor niemand wenselijk.”

Wethouder van Maanen sloot hoopvol af. “Ik proef een hoop onzekerheid, maar ook energie om aan de slag te gaan.”

Boeren die interesse hebben om zitting te nemen in de werkgroep en verder met de gemeente in gesprek willen gaan, kunnen mailen naar: landbouw@bijfheerenlanden.nl