ChristenUnie ziet kansen voor betaalbare woningen in Langerak-Zuid

wo 2 nov 2022, 07:52

LANGERAK • De fractie van de ChristenUnie in Molenlanden ziet kansen om een deel van de grond in het bouwplan Langerak-Zuid te benutten voor de bouw van betaalbare woningen.

In de begroting van 2023 is te lezen dat het college nog geen concrete plannen heeft voor de laatste 4000 vierkante meter van het project.

De ChristenUnie ziet mogelijkheden om deze grond te kunnen gebruiken om betaalbare woningen te bouwen die, naast een flexibele en duurzame bouwstijl, de afmetingen krijgen die zeer in trek zijn bij met name jonge starters en senioren. Omdat dit vaak prefab woningen zijn kunnen de kosten laag worden gehouden en de oplevering ervan worden versneld.

De gemeente Ridderkerk heeft tientallen van deze starterswoningen laten bouwen voor jongeren onder de 27. Het gaat hierbij om huurwoningen, maar het concept kan volgens de ChristenUnie ook voor koopwoningen worden gebruikt.

Voor de kernen Langerak/Nieuwpoort en omringende kernen wordt een behoorlijke vraag aan nieuwe appartementen voorzien in juist het segment onder de 250.000 en grondgebonden woningen onder de 300.000 euro. In het project Langerak Zuid is de bouw-infrastructuur reeds aanwezig en de grond is in eigendom van de gemeente. “Dit scheelt voorbereidingstijd”, weet de ChristenUnie.

De ChristenUnie ziet het benutten van dit nog niet geconcretiseerde deel van het plan Langerak Zuid als een kans om zo’n pilot te starten, om daarna ook in andere kernen eenzelfde woonlocatie te creëren. “Kortom, als we hier starten kunnen we als gemeente leren van deze vorm van bouwen die snel, duurzaam, flexibel en betaalbare woningen oplevert. En ook leren we als gemeente wat nodig is om een actievere rol te vervullen om zo onze inwoners actief te helpen aan een gewilde woning.”

De fractie van de ChristenUnie wil van het college weten of het idee van het bouwen van goedkope woningen in Langerak-Zuid kansrijk is.