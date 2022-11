Lionsclub onthult in Nieuw-Lekkerland dertigste en laatste gedicht reeks Dichter bij de Polder

di 1 nov 2022, 19:35

NIEUW-LEKKERLAND • Met de onthulling van het dertigste gedicht aan de Elzenweg in Nieuw-Lekkerland sloot Lionsclub Alblasserwaard Souburgh dinsdagmiddag het project Dichter bij de Polder af.

De Lionsclub begon in 2002 met de reeks met een gedicht van Jan Eijkelboom. Er volgden in de loop van de jaren nog 29 dichters, onder wie grote namen als Anna Enquist en Neeltje Maria Min. Hun poëzie werd in brons vereeuwigd en is op allerlei plekken in de Alblasserwaard terug te vinden.

Het dertigste en laatste gedicht is gemaakt door dichter Chris J. van Geel. Heemraad Mathieu Gremmen en wethouder Johan Quik verrichtten de officiële onthulling.

Een verslag van de feestelijke onthulling staat deze week in Het Kontakt.