66 vluchtelingen aangekomen in Lexmond

18 minuten geleden

LEXMOND • Bij de noodopvang aan de Nieuwe Rijksweg in Lexmond zijn vanmiddag rond 15:00 uur, 66 vluchtelingen aangekomen. De locatie op het evenemententerrein huisvest de vluchtelingen de komende vier maanden.

De groep bestaat uit 50 alleenreizende mannen en bestaat verder uit gezinnen. Allen zijn ze gekomen vanuit Ter Apel. Landen van herkomst zijn onder andere Iran, Irak, Syrië, Eritrea en Somalië.

Huisregels

Na de administratieve handelingen om de mensen in te schrijven en te registeren konden de vluchtelingen hun intrek nemen nemen in de units. Vervolgens kreeg de groep, geholpen door een tolk, in de gezamenlijke ruimte uitleg over de huisregels en werden de tijdelijke bewoners welkom geheten door burgemeester Sjors Fröhlich en wethouder Joop van Montfoort.

Fröhlich schrijft op Twitter: "In Lexmond om de vluchtelingen te verwelkomen. Gemêleerd gezelschap. Ik sprak een gezin uit Iran, maar ook mannen uit Malawi en Syrië. Allemaal hun eigen verhaal en dankbaar voor de tijdelijke plek. Nu eten en slapen."