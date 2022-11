Doe Mee Molenlanden opent meldpunt over de belbus

di 1 nov 2022, 14:41

Algemeen

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden opent een meldpunt over het openbaar vervoer en in het bijzonder over de belbus. Met name jongeren worden gevraagd om hun ervaringen te delen.

“Wat als het openbaar vervoer geen optie meer is? In deze tijd met stijgende brandstofprijzen zou het Q-buzz in Molenlanden haar kans kunnen pakken om de extra waarde te laten zien”, vindt Doe Mee Molenlanden. “In plaats van extra inzet schrapt Q-buzz vanaf 1.12.2022 een aantal ritten van de lijnen 75 (Goudriaan-Sliedrecht) en lijn 90 (Groot-Ammers-Utrecht).”

De belbus is het alternatief, waarmee reizigers van de bereikbare bushalte naar de dichtstbijzijnde bushalte vanaf het woonadres worden gebracht. Jongeren in Goudriaan gaven aan, dat dit niet werkte toen de buslijn 78 door Goudriaan werd opgeheven en lijn 74 niet meer door het lintdorp reed: “De belbus rijdt niet, komt te laat of zit vol. Dan kom je te laat op werk of school. Eén keer kan nog wel, maar als dit regelmaat is dan heb je geen goed verhaal meer.”

Ook stelde Doe Mee de vraag over het functioneren van de belbus aan wethouder Johan Quik: “Incidenteel kan een aansluiting verloren gaan, maar structurele problemen zijn ons niet bekend.”

Doe Mee vraagt zich af of reizigers mogelijk niet meer melden, omdat ze denken dat er toch niets verandert. Om dat zeker te weten opent zij een meldpunt voor het openbaar vervoer om de ervaringen van reizigers over de belbus te inventariseren. Melden mag via de e-mail: ovmolenlanden@gmail.com.

Aan melders wordt gevraagd om ook met mogelijke oplossingen te komen. “Zo voorkomen we namelijk, dat het meldpunt een klaaglijn wordt.” Wie niet digitaal is, mag ook telefonisch een melding doen. Dit kan via 06-12762624.

Daarnaast organiseert Doe Mee een gespreksavond met jongeren uit en in Goudriaan op vrijdagavond 11 november. Jongeren kunnen zich aanmelden via het mailadres van het meldpunt. Zij kunnen de gesprekken voeren met Maurits de Haan en Lies van Aelst. Zij zijn allebei statenlid in de provincie Zuid-Holland. De provincie is ook verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Molenlanden. Zowel Maurits (CDA) als Lies (SP) wonen in de regio. Lies gaat zelfs de uitdaging aan om op 11 november met het openbaar vervoer naar Goudriaan te komen.

Bart Bruggeman, voorzitter van de reizigersorganisatie Rodag, zal ook de vragen beantwoorden. De leiding van het gesprek is in handen van Ellis Suur. Hij is een ervaren gespreksleider en is als vrijwilliger op de buurtbus ook ervaringsdeskundige.

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in haar rapport, dat mensen op het platteland die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, een lager niveau van bereikbaarheid ervaren. “Dat wisten wij natuurlijk allang en het is fijn, dat dit onderzoek de bereikbaarheid nu vanuit de invalshoek van de reizigers gaat bekijken”, aldus Doe Mee Molenlanden. “Volledig afhankelijk van het openbaar vervoer zijn jongeren, ouderen en vluchtelingen met een verblijfsstatus. Met de energiecrisis van nu komen daar de inwoners, die de auto niet meer kunnen betalen bij.”

De uitkomst van deze inventarisatie willen we graag presenteren op het Provinciehuis tijdens de vergadering, waarin het voorstel over de contractverlenging (concessie) van Q-buzz van 7 naar 15 jaar wordt besproken.