ABB Op Maat overhandigt gereedschapskisten aan Gilde Vakcollege Techniek

16 minuten geleden

Algemeen 72 keer gelezen

GORINCHEM • Leerlingen van Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem ontvingen op maandag 31 oktober gereedschapskisten van ABB Op Maat. De kisten zijn gevuld met gereedschap waar de leerlingen de komende jaren het vak mee kunnen leren op school en tijdens de stages.

Bij ABB vinden ze het opleiden van leerlingen erg belangrijk en daarom besteden zij hier dan ook op meerdere manieren aandacht aan. Ze hebben gemotiveerde leermeesters in dienst die het vak met veel enthousiasme willen overbrengen. Zo kan een leerling in een prettige en veilige omgeving bij hen het vak leren.

Perry Dingenouts van ABB Op Maat droeg de koffers over aan docent Mari Hijkoop en leerlingen van Gilde Vakcollege Techniek. ABB doneerde 15 gereedschapssets voor de vakopleiding timmeren.

ABB Op Maat is onderdeel van ABB Bouwgroep. ABB Op Maat is een eigen divisie die gespecialiseerd is in het bouwen van vrijstaande villa’s, renovaties, restauraties of een grote verbouwing. ABB Bouwgroep is al bijna 60 jaar actief in grootschalige gebiedsontwikkelingen, centrumplannen en transformaties. ABB Bouwgroep kan projecten geheel op eigen rekening en risico aankopen, ontwikkelen en realiseren.