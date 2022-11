ingezonden mededeling

De beste zitplaatsen voor de tuin

di 1 nov 2022, 07:01

Algemeen 63 keer gelezen

Als de zon tevoorschijn komt en de lucht blauw wordt, hoe heerlijk zou het dan zijn om achterover te leunen en te ontspannen in je eigen tuin? Het is een ideale plek om te genieten van tijd met vrienden, familie of een speciaal iemand. De perfecte tuin creëren is echter geen sinecure. Je moet rekening houden met verschillende factoren voordat je begint met het ontwerpen van de nieuwe buitenruimte.

Hier zijn enkele dingen die je in gedachten moet houden bij het plannen van de tuin:

Bepaal het doel van de tuin

Het eerste wat belangrijk is bij het plannen van je tuin is dat je weet waarvoor je hem wilt gebruiken. Misschien wil je een ruimte die je kan gebruiken voor ontspanning of lichaamsbeweging. Je kan al deze elementen in de tuin verwerken. Wij stellen voor dat je begint met de basis. Voeg de planten, zitplaatsen en verlichting toe op plaatsen die je het vaakst wilt gebruiken. Na verloop van tijd kun je altijd meer elementen toevoegen. Ook kan je kijken naar tuinhuizen, deze kan je gebruiken als opslag, zitplaats of allebei.

Bepaal de zitplaatsen

Het type zitplaats dat je kiest is essentieel. Het zal bepalen hoe vaak je in de tuin zal gebruiken. Als je kiest voor comfortabele en stevige stoelen, zul je er meer tijd willen doorbrengen. Verder is de locatie van de zitplaats ook belangrijk, met warm weer kan je je stoelen natuurlijk overal zetten, maar op de iets koudere dagen heb je deze luxe niet. Als je al een overkapping aan je huis hebt kan je deze perfect gebruiken om als zitplaats in te richten. Zo niet, is een tuinhuis misschien een goede optie. Er zijn talloze opties als je kijkt naar Woodpro tuinhuizen die je kan omtoveren tot geweldige zitplaats voor in de tuin.

Vergeet de verlichting niet!

Verlichting is een belangrijk element in elk tuinontwerp. Het is perfect om sfeer toe te voegen en een unieke sfeer te creëren. Het kan je ook helpen om de gebruiksuren van de tuin te verlengen. Je kunt verlichting in de planten zelf verwerken door LED-lampjes in de stelen te gebruiken. Dit zorgt voor een verbluffend effect en ziet er ‘s avonds prachtig uit.

Plan je paden en decor

Je moet de paden en inrichting goed plannen voordat je begint met het ontwerpen van de tuin. Je moet nadenken over de beste manier om van het ene gebied naar het andere te komen. Zo haal je het meeste uit elk deel van je tuin namelijk.