Kritische vragen over Lekdijk van VVD-fractie Waterschap Rivierenland

di 1 nov 2022, 11:39

Algemeen 226 keer gelezen

REGIO • De VVD-fractie van Waterschap Rivierenland heeft aan het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH) kritische vragen gesteld over de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Gelkenes.

De versterking van de Lekdijk startte in 2013. Vragen gaan onder andere over de opvallend lage offerte die de Aannemerscombinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) voor aanvang indiende. De VVD vindt dat het college zich had moeten afvragen of die aanbieding niet te mooi was om waar te zijn. Dat stellen Annemieke Stallaert, burgerlid voor de VVD in de commissie waterveiligheid van het waterschap en Nanette Reitsma, lid van het algemeen bestuur voor de VVD bij het waterschap.

Risico’s vergroot

Verder willen Stallaert en Reitsma van de dijkgraaf en heemraden onder andere weten hoe het kan dat lopende het project werd besloten dat de risico’s voor omwonenden mochten worden vergroot en de aansprakelijkheid voor de aannemer voor eventuele schades verminderd. De twee vragenstellers vinden dat ‘een opmerkelijke keuze omdat voor een vraagstuk doorgaans meerdere opties denkbaar zijn, bijvoorbeeld in techniek, geld of realisatietijd’. Ook hierover willen Stallaert en Reitsma graag meer informatie van het college.

Stabiliteit dijk

De twee bestuurders stellen ook vragen over de noodzaak van verder onderzoek naar de dijk en citeren daarbij een rapport van bureau Twijnstra Gudde. De beoordeling van technische aspecten maakte geen deel uit van dit onderzoek. Stallaert en Reitsma vragen de dijkgraaf en heemraden daarom of het nodig is ‘meer duidelijkheid te krijgen over de impact van de concessies op de technische staat van de dijk (stabiliteit, integriteit) en over de consequenties daarvan voor de panden in dit gebied’.

Gesprek

Tijdens de vergadering van de commissie waterveiligheid van het waterschap op maandag 19 september beloofde de heemraad om in het lopende onderzoek alsnog in gesprek te gaan metde verschillende partijen die eerder met kritische vragen kwamen, zoals onder andere het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), geotechnisch adviesbureau Crux Engineering, Jan de Bont van de Advies Commissie Schadeafhandeling en professor Stefan van Baars, die met een kritisch rapport kwam over de veiligheid van de dijk. Reitsma en Stallaert willen weten wanneer dit gesprek gaat plaatsvinden.