Cadeaubon Postcode Loterij doneren aan Voedselbank Giessenlanden-Zederik

di 1 nov 2022, 10:26

MOLENLANDEN • Voor de zevende keer op rij zullen Kim Langerak, Mariëlle de Jong en Jeannette Brinkman van Stichting Kringloop Ameide in samenwerking met Albert Heijn Giessenburg, de ‘Geniet van ’t Goede’ cadeaukaarten van de Postcodeloterij verzamelen.

Van de verzamelde kaarten zullen zij boodschappen doen, die gedoneerd worden aan de Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

De geactiveerde kaarten kan men inleveren bij de Albert Heijn in Giessenburg, de Kringloop in Ameide, Lexmond en Arkel of ze kunnen gestuurd worden naar Mariëlle de Jong aan de Martinus van Barneveltstraat 12, 4225 RH in Noordeloos

Ook dit jaar hoopt het drietal weer een prachtig bedrag te doneren en zo de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank te helpen.