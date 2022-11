Doemiddagen op de Uilenhof in Gorinchem

43 minuten geleden

Algemeen 110 keer gelezen

GORINCHEM • De Uilenhof, school voor mavo en havo in Gorinchem, organiseert op de woensdagen 9, 16 en 23 november doemiddagen voor belangstellenden.

“Op die manier is er altijd een mogelijkheid om langs te komen. Een leerling kan alleen een goede keus maken wanneer hij/zij ook echt overal is wezen kijken. Of ze nu uiteindelijk naar de Uilenhof komen of niet”, aldus Celien Brijder. Zij is docent CKV en beeldende vorming.

Op de Uilenhof hebben ze een flexrooster. Wat betekent dat een leerling zelf ook voor een deel mag kiezen welke lessen hij/zij heeft. Om daar al een beetje aan te wennen kan dat ook bij de doemiddagen. Opgeven kan via de volgende link: https://uilenhof.cvo-av.nl/doemiddag/. Theater, drones vliegen, tiramisu maken, het kan allemaal tijdens de doemiddagen.