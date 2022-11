Tweede druk van regionaal wandelboekje

55 minuten geleden

Algemeen 144 keer gelezen

REGIO • Het in een handzame uitvoering verschenen publicatie ‘Weids Wandelen’ is eerder dit jaar met veel waardering ontvangen. De belangstelling was groot en het was dan ook al snel op verschillende verkooppunten niet meer te verkrijgen. Maar de vraag bleef. Daarom is met het oog op de komende feestdagen een tweede druk verschenen. Precies hetzelfde boekje, maar met een andere omslag en een iets hoger prijsje.

Het boekje draagt op meer manieren bij aan het welzijn van de mensen: het zorgt voor meer bewegen door te wandelen. Wat er onderweg zoal te zien zal zijn, staat bij de 32 routes beschreven. Daarnaast staan er ook foto’s, tekeningen, gedichten en recepten in het boekje. Een leuk cadeauboekje dus; echt iets voor de komende feestdagen of om te geven bij een verjaardag.

Het grote succes van de eerste druk komt vooral ook omdat het gaat over een magnifiek gebied: het prachtige landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De publicatie is te koop bij de boekhandels in de regio. En ook in Museum De Koperen Knop te Hardinxveld-Giessendam. De kosten bedragen 12,50 euro.