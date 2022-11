ingezonden mededeling

3 bedrijfswagens met traditie en veel laadvermogen om als occasion aan te schaffen

ma 31 okt 2022, 13:33

Algemeen

Veel kleine ondernemers maken gebruik van bestelwagens om hun bedrijfsvoering te ondersteunen. Voor de startende zzp’er kan de aanschaf van zo’n bedrijfswagen daarom dan ook hoog op het lijstje staan. Nieuw zijn deze wagens echter behoorlijk aan de prijs, en dat maakt ze niet bereikbaar voor iedereen.

Gelukkig zijn er een aantal uitstekende modellen die dusdanig goed verkopen dat ze ook prima tweedehands te vinden zijn. We bespreken drie handige bedrijfswagen met traditie en veel laadvermogen die je als occasion zou kunnen aanschaffen als ondernemer.

Ford Transit Custom

De wortels van de Amerikaanse gigant genaamd de Ford Transit Custom liggen in 1965, toen Ford haar eerste Transit op de markt bracht. De Transit Custom is een afgeleide hiervan, en tezamen zijn er al meer dan acht miljoen van beide modellen gezamenlijk verkocht. Dat betekent dat het ook heel goed mogelijk is om wat beter betaalbare Ford Transit Custom tweedehands te vinden, wat deze handige bedrijfswagen met een zeer ruim laadvermogen van 1399 kilogram wat meer binnen handbereik brengt voor kleine ondernemers.

Volkswagen Transporter

De bestelwagen met de langste geschiedenis is op dit lijstje, is de Volkswagen Transporter, een naam die terecht ook als een begrip klinkt. Het model is al op de markt sinds 1950. De nieuwste versie ervan is alweer de zesde generatie van de Volkswagen Transporter. Qua laadvermogen is de Transporter vergelijkbaar met de Ford Transit Custom. Tevens is het de meest verkochte bedrijfsauto ooit: hij werd al meer dan 12 miljoen keer verkocht, maar dat komt natuurlijk ook omdat hij ook al lang op de markt is. Desalniettemin moet het niet al te moeilijk zijn om er een tweedehands te vinden.

Renault Trafic

Zoek je toch iets lichters dan de Transit Custom en de Transporter? Overweeg dan de Renault Trafic. Deze heeft een wat kleiner laadvermogen van 1162 kilogram en is voorzien van een zeer betrouwbare dieselmotor. Die reputatie heeft de Trafic al sinds 1980, toen het model op de markt gebracht werd. Inmiddels zijn we al aan de derde generatie toe, die in 2014 op de markt kwam. De Renault Trafic bestaat ook in een versie met een dubbele cabine, voor het geval dat je meerdere personen wilt kunnen vervoeren.

Kijk dus uit naar occasions van deze modellen. Zo kun je voor een schappelijke prijs een handige en degelijke bedrijfswagen aanschaffen waar je nog vele jaren plezier van kunt hebben en met je bedrijf op kunt leunen.