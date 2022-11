PM wil brede aanpak tegen vuurwerkoverlast in Molenlanden

18 minuten geleden

Algemeen 75 keer gelezen

MOLENLANDEN • De fractie van Progressief Molenlanden (PM) wil dat de gemeente de overlast door vuurwerk aanpakt en oppert verschillende ideeën om dat voor elkaar te krijgen.

Aanleiding is het incident met vuurwerk, dat op vrijdagavond 27 oktober in Nieuw-Lekkerland plaatsvond. Toen raakte daar een man van 33, die een einde wilde maken aan de overlast, slaags met een groep overlastgevers en dusdanig gewond dat hij moest worden vervoerd naar het ziekenhuis om daar behandeld te worden aan fors letsel aan zijn gezicht.

“Uit berichtgeving blijkt dat deze mishandeling plaats vond op een plaats waar ieder jaar groepen jongeren overlast veroorzaken, waarom is hier niet preventief op gehandeld door middel van bijvoorbeeld cameratoezicht?”, willen Paul Wols en Jeannette Hessels van PM weten.

Verder zou de partij een meldpunt voor vuurwerkoverlast willen realiseren in de gemeente en eventueel een zogenaamde vuurwerkvertrouwenspersoon aanstellen. De gemeente Roosendaal werkt op die manier.

Nog een idee: voor de jaarwisseling van 2022/2023 hebben inwoners van andere gemeenten voor het eerst de mogelijkheid een vrijwillige vuurwerkvrije zone aan te vragen. Dit zijn gebieden waar geen vuurwerk mag worden afgestoken op Oudejaarsdag 18.00 uur tot Nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Inwoners die hun straat of buurt vuurwerkvrij willen hebben, zij kunnen bij de gemeente tot een bepaalde tijd een aanvraag indienen hier worden maximaal twee vrijwillige vuurwerkvrije zones toegekend in 2 verschillende wijken. Progressief Molenlanden wil weten of dit wellicht ook een idee is voor de gemeente Molenlanden.

De vrijwillige vuurwerkvrije zone is geen verplichte vuurwerkvrije zone, het is een verzoek. Daarom kan en wordt er niet gehandhaafd. Maar buurtbewoners die de vrijwillige vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van anderen als daar aanleiding toe is. PM wil weten wat het gemeentebestuur vindt van dit idee.

Verder zou het college vuurwerkvrije zones ook zelf kunnen instellen, bijvoorbeeld bij winkelcentrums, bejaardenhuizen, zorginstellingen, dierenopvangcentrums, kinderboerderijen, enzovoorts. Progressief Molenlanden wil weten of de gemeente hiertoe bereid zou zijn.

Landelijk mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2023 02.00 uur vuurwerk afgestoken worden.