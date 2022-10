Gezellige Trick or Treat route door Nieuw-Lekkerland

44 minuten geleden

Algemeen 134 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Ongeveer 400 mensen hebben in het afgelopen weekend meegedaan aan de Trick or Treat route door Nieuw-Lekkerland.

Zij bezochten onder meer het spokenhuis en andere attracties. Arie en Petra van der Plaat wonnen de prijs voor het best versierde huis en Ravi de Vries was het best verklede kind.