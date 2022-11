Tweedehands speelgoedbeurs in Lexmond

di 1 nov 2022

LEXMOND • In De Voorhof aan de Kortenhoevenseweg 4 in Lexmond, naast de Hervormde kerk, wordt op donderdag 24 november van 16.00 tot 21.00 uur een tweedehands speelgoedbeurs gehouden.

Tijdens de beurs is al het binnenspeelgoed welkom, zoals puzzels, spellen, verkleedkleren, babyspeelgoed, knuffels, poppen/poppenuitzet, boeken, lego, duplo, enzovoorts. Babyuitzet, buitenspeelgoed wordt niet geaccepteerd, met uitzondering van stepjes, loopfietsjes, skeelers.

Het speelgoed moet compleet en in hele goede staat zijn. Gevraagd wordt om klein speelgoed wat bij elkaar hoort alvast thuis goed te verpakken.

Inleverdatum: 11 november van 14.30 tot 19.30 uur in de Voorhof. Ophalen geld en niet verkocht speelgoed is op 25 november van 18.30 tot 19.30 uur. Er mag onbeperkt ingeleverd worden, wel krijgt men maximaal 25 stuks terug. Het niet verkochte speelgoed wordt gedoneerd aan de speelgoedbank.

Vijftig procent van de opbrengst is voor de inbrenger en 50 procent voor de volgende doelen: Voedselbank Arkel, Werkgroep Dagbesteding Vluchtelingen (deze werkgroep gaat wekelijks activiteiten organiseren voor de vluchtelingen die van november dit jaar tot maart volgend jaar in Lexmond opgevangen worden) en voor het jeugdwerk binnen de Hervormde Kerk van Lexmond.

Speelgoed doneren, zodat de opbrengst geheel voor de goede doelen is, kan ook op 11 november ingeleverd worden. Lukt deze dag niet dan kan het ook op 14 november van 08.15 tot 08.45 uur en van 14.00 tot 14.30 ingeleverd worden bij basisschool Het Kompas in Lexmond.

Er is tijdens de beurs ook een gezellige koffiehoek waar man kan genieten van koffie/thee/limonade en gebak. Op het kerkplein worden deze avond ook wafels gebakken en de kringloopwinkel van de kerk zal ook geopend zijn. Tevens is er in Lexmond van 17.00 tot 21.00 wintermarkt. Dus leuk om dit alles te combineren. Tijdens de verkoop is er een pin aanwezig.

Wie speelgoed wil doneren of een taart bakken voor de koffiehoek, kan mailen naar dianakemkes@hotmail.com of bellen of appen naar 06-41440809. Kledingbeurs Lexmond is ook te vinden op Facebook.