Sintactie van Crea-team Inspire2LiveChoir

REGIO • Het Crea-team van Inspire2LiveChoir houdt een Sintactie met heel veel lekkers. De opbrengst van deze actie is voor het Prinses Maxima Centrum.

Het team Crea, actief tegen kanker, is onderdeel van het Inspire2LiveChoir. Het koor dat geld inzamelt voor doelen van de kankerbestrijding. Dit jaar is evenals vorig jaar gekozen voor het Prinses Maxima Centrum en dan specifiek onderzoek naar hersentumoren bij kinderen.

De Sintactie verenigt het nuttige met het aangename want chocola, banketstaven en banketletters vinden velen lekker. Tasjes met heerlijke inhoud kunnen besteld worden via koorleden, via de poster of e-mail crea.actieftegenkanker.adrie@outlook.com. Er is een tasje met een melk chocoladeletter, speculaas en gevuld speculaas (€ 12,50). Voor de liefhebbers van pure chocolade is er ook tasje maar dan met een pure chocoladeletter, speculaas, gevuld speculaas en een zakje chocolade (16,50). Verder kan een roomboter amandelletter (€ 12,00) worden besteld en/of een roomboter amandelstaaf (€ 7,00). Levering is in de week van 28 november tot uiterlijk 4 december.